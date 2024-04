Comparte

Como es sabido, Carla Jara y Francisco Kaminski terminaron su relación luego de que él supuestamente le fuese infiel.

A raíz de ello, comenzaron los rumores de que el animador habría tenido un amorío con su compañera de trabajo, Camila Andrade.

Tras ello, y luego de varios comentarios de odio, Andrade aseguró en sus redes sociales que ella no tendría nada que ver con este quiebre amoroso.

Ahora, fue Carla quien a través de su perfil de Instagram expuso a Camila y a su ahora expareja, puesto que según su información, ellos tenían una relación paralela.

Quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia

“Es lamentable que después de 1 mes de silencio salgan declaraciones tan pobres y tratando de defender lo indefendible. La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 a.m. a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora, avísame’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después’, etc, que tú y él tenían una relación”, comenzó escribiendo.

Luego, continuó con su mensaje para Camila “y ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando momentos ‘difíciles’. ¿Por qué no lo pensaste antes de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”.

“Quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia, que se derrumbó después de ese día. Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he aguantado desde esa fecha no contar nada. Pero me aburrí, el 12 de febrero, fecha en la cual esta mujer estaba en pareja y Francisco estaba casado y de vacaciones con su familia. Lástima que el plan no les salió como esperaban”, añadió.

Finalmente, subió el mensaje que le habría mandado a la animadora por Whatsapp, donde le explicaba que ella no le tenía celos, ni odio, y que ya estaba entera de su romance con Kaminiski, por lo que cuestionaba sus valores como personal al meterse con un hombre de familia.

Revisa los mensajes de Carla Jara