Ayer fue el debut de Daniela Aránguiz en el programa Sígueme y como era de esperarse, hablaron sobre el próximo reality ¿Ganar o servir? de Canal 13.

Todo esto, porque su pareja, Luis Mateucci, ya está en el encierro y se reencontrará con su expareja, Oriana Marzoli.

“¿Te gustaría entrar nuevamente a un reality show?”, le consultó Michael Roldán, a lo que Daniela contestó “yo sé que me van a llamar para este reality”.

“Lo tengo clarísimo, porque sé que nadie va a funcionar cómo funciono yo”, explicó la exparticipante de Tierra Brava.

“Sé que me van a llamar, porque existe el morbo, mucho; pero yo esta vez no hubiera dicho que sí a trabajar acá si estuviera pensando ir al reality”, añadió.

Tras ello, Michael insistió “¿o sea descartado un ingreso tuyo a Ganar o servir?” y Aránguiz dejó en claro que tendrían que pagarle una suma de dinero muy elevada “me tendrían que poner un chocoso muy, muy grande”.

“¿Cuánto?”, le consultó su compañero de panel y ella sostuvo lo siguiente: “Mucho más de lo que ya me pagaron (…) Pero no creo, no tengo ganas, ya viví ese momento, lo pasé increíble; pero esta vez no tengo ganas, y no me gusta el formato de este reality; servirle a alguien no me gusta”.

Finalmente, recalcó que no cree que Luis vuelva a tener algo con su expareja en el encierro, “no creo que pase nada con Oriana”.