Este viernes 26 de abril inicia la implementación gradual de la Ley de las 40 horas, situación que ha generado una serie de cuestionamientos en los distintos gremios debido al dictamen que emitió la Dirección del Trabajo (DT).

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, aseguró que “es lamentable la confusión”.

“Esta legislación la conocemos hace más de un año, y venimos trabajando en la implementación en varias empresas”, dijo en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

En esa línea, y como CCS, aseveró que hay más de 2.600 socios, donde la realidad es “bien diversa”, expuso.

“Y lo que pasó es que a una semana de la entrada en vigencia, la DT hizo el dictamen que dice que si las partes no se ponen de acuerdo, tienen que reducir una hora completa, lo que produce mucho estrés en las personas, también las expectativas se confunden (…) no es bueno para nadie, no es bueno para las relaciones dentro de las empresas ni con el país”, sumó.

¿Cambio en las reglas?

Consultada por la normativa, la representante del gremio destacó que “claro que cambia las reglas del juego”.

“Las empresas están en una disyuntiva (…) Nosotros tenemos una DT que, en general, se toma bastante tiempo en poder señalar los dictámenes y los estudia con profundidad. Esta vez fue demasiado apresurado y creemos que por eso se produjo esta confusión que esperamos poder arreglar”, añadió.

Posturas – SNA

Cabe recordar que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), también abordó el tema, donde su presidente, Antonio Walker, expresó que “genera dudas perjudiciales para el proceso, a pocos días de la entrada en vigencia de la reducción laboral“.

Bajo ese contexto, Vial ejemplificó con un caso específico.

“En el comercio, una empresa mediana, que tiene a sus trabajadores con un sueldo fijo y con un sueldo variable, y en la negociación, se llegó a un acuerdo en que se les va a entregar media hora más a la hora de colación“, aseveró.

Así, esto “fue a solicitud de los trabajadores, porque la última hora en que ellos trabajaban, era lo que más vendía, por lo tanto, era lo que más sueldo variable podían conseguir”, resaltó.

“Las empresas tienen que atender su viabilidad económica, pero también a las necesidades de sus trabajadores“, concluyó.