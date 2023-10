Comparte

El festival de música electrónica, Road to Ultra, el primero de los eventos insignia de Ultra Music Festival, llega a Espacio Riesco este 31 de octubre desde las 14:00 horas. El line up oficial todavía no ha sido anunciado pero ya hay varios nombres importantes confirmados.

Oliver Heldens, Nicky Romero y Marshmello, aterrizan en Santiago para este importante evento. Diez horas de música electrónica será lo que podrán disfrutar los que asistan a la cita.

Además, el lugar contará con food trucks y barras preparadas con los mejores cócteles. Por otro lado, al ser Halloween, los que vayan podrán ir disfrazados de lo que quieran, creando una ambiente todavía mejor. El diseño del escenario será desarrollado por el equipo creativo del reconocido festival internacional, Ultra Music Festival.

Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial.