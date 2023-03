Una mujer de 36 años fue rescatada viva desde un nicho del cementerio municipal de Visconde de Río Branco, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

La alerta la dio un grupo de sepultureros, quienes se percataron que desde un nicho vertical cerrado con "ladrillos y cemento freso", además tenía manchas de sangre en los alrededores.

"Los militares, al oír los gritos de ‘socorro’, quebraron la pared de ladrillos y retiraron a la mujer de 36 años, que presentaba heridas en la cabeza y varios cortes por el cuerpo", detalló la Policía Militar mediante un comunicado divulgado este martes 28 de marzo.

La víctima al ser rescatada fue trasladada hasta el Hospital San Juan Bautista.

La teniente de la Policía Militar, Ely Dias Moreira, precisó que por lo menos estuvo unas 10 horas en el lugar. "Si hacemos el cálculo, el horario puede ser un indicio. Ella pudo haber sido colocada entre las 22:00 y 2:00 de la madrugada", dijo a g1.

De acuerdo al relato de la mujer, ella se encontraba en su casa en compañía de su esposo, cuando fue invadida por dos individuos encapuchados que la agredieron.

"Su esposo fue agredido, sin embargo, consiguió liberarse y evadir la presencia de los invasores. A partir de ahí, no recuerda nada más, hasta despertar en el sepulcro", señala el escrito de la PM.

La víctima también indicó que había guardado "armas y drogas para los individuos y que ese material fue extraviado". Sobre esto, el Servicio de Inteligencia encontró que la mujer estaba involucrada en el tráfico de drogas y robo.

Finalmente, en el comunicado informaron que los sujetos, de 20 y 22 años, "fueron identificados y aún no son encontrados".

#BandNews | Uma mulher foi enterrada viva no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Ela foi encontrada nesta terça-feira (28) após coveiros perceberem que um dos jazigos estava fechado com tijolo e cimento fresco, com sinais de sangue próximo ao local. + pic.twitter.com/Tv4wZnHFa9