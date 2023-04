El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tuvo que ser evacuado tras el lanzamiento de lo que aparentemente podría ser una bomba de humo cuando se disponía a dar un discurso en plena calle en la ciudad de Wakayama, según informa la cadena de televisión NHK.

Un hombre fue aprehendido por los servicios de Seguridad en el lugar en el que el primer ministro estaba a punto de aparecer para dar un discurso, mientras que cuando este aún continuaba en el suelo inmovilizado, se escuchó una explosión y un humo blanco invadió el lugar.

En un vídeo captado por la cadena de televisión japonesa, se puede ver como los asistentes al acto evacúan corriendo la zona tras la explosión, mientras que los agentes de seguridad mueven también al presunto responsable, alejándose del lugar de la pequeña explosión.

El primer ministro se habría trasladado en coche a un cuartel de la Policía de la ciudad, sin sufrir daños, mientras que la persona detenida fue trasladada también a dependencias policiales. Según la citada cadena, los bomberos habrían confirmado que no hay heridos.

La explosión de este dispositivo, que aún no ha sido identificado, se habría producido cerca de las 11:25 hora local, según informó la agencia de noticias Kiodo, cuando Kishida se disponía a dar un discurso callejero en el marco de un acto de su partido político, el Partido Liberal Democrático (PLD), que también tenía organizado otro evento más tarde en la ciudad, aunque ya ha sido cancelado.

