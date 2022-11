Comparte

Este miércoles, un tribunal de Japón declaró constitucional la prohibición del matrimonio igualitario, lo que supone un duro golpe para comunidad LGTBIQ en el que es ya el segundo fallo contra el matrimonio igualitario en el país asiático.

Así, el Tribunal de Distrito de Tokio negó a los demandantes las indemnizaciones de un millón de yenes (unos 6,4 millones de pesos) que solicitaban por considerar que el rechazo a sus solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional.

No obstante, la corte señaló que la ausencia de un sistema legal que facilite a las parejas del mismo sexo formar una familia supone una infracción de sus derechos y libertades, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

La Constitución nipona define el matrimonio como una "unión de mutuo consentimiento entre los dos sexos", mientras que el Gobierno no tiene intención alguna de presentar un proyecto de ley para reformar el texto e introducir el matrimonio igualitario.

A pesar de que el Tribunal de Distrito de Sapporo señaló en marzo de 2021 que el fracaso del Gobierno a la hora de reconocer estas uniones civiles era inconstitucional, un tribunal de mayor instancia falló en junio de este mismo año que la prohibición no viola la Carta Magna.

Los ocho demandantes, que tienen edades comprendidas entre los 30 y 60 años, también se encontraban entre aquellas personas que presentaron recursos similares en 2019 en otras ciudades del país.

La normativa japonesa para el registro civil se basa en el matrimonio entre hombres y mujeres, lo que incluye cuestiones como herencias, beneficios fiscales y custodia de menores, algo que no queda garantizado para las parejas del mismo sexo. Por ello, los demandantes insisten que la legislación actual viola la Constitución, que garantiza la igualdad y la libertad para casarse.

Las autoridades locales de algunas zonas del país, como Tokio, comenzaron a emitir certificados en los que reconoce el matrimonio igualitario en un intento por facilitar que dichas personas puedan acogerse a ayudas municipales, pero dichos documentos no son jurídicamente vinculantes, lo que convierte a Japón en el único país del G7 que todavía no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más de una treintena de países y regiones de todo el mundo reconocieron este tipo de matrimonios. Taiwán fue el primero de Asia en hacerlo tras legalizarlo en 2019.

Agencia Uno – Europa Press.