Diego Khamis, director de la Comunidad Palestina en Chile, se refirió en La Mañana de Agricultura al enfrentamiento armado que se vive en Medio Oriente entre Hamas e Israel.

«Como comunidad hemos hecho un llamado a la comunidad internacional para que se detenga la violencia de forma inmediata, las imágenes que llegan son atroces. La comunidad internacional tiene que hacer todo su esfuerzo para detener la escalada de violencia», señaló.

«Pero no solo esta escalada de violencia en particular, sino detener el drama que vive el pueblo palestino hace 75 años. Son 75 años de vulneración de sus derechos, si la comunidad internacional hubiera intervenido antes en busca de una solución al conflicto, a la ocupación en Palestina, al derecho al retorno de los refugiados, al fin de las carreteras segregadas en Cisjordania, no estaríamos evitando solo los muertos israelíes y palestinos de esta escalada, sino muchos muertos anteriores de ambos lados», sentenció.

«Yo he escuchado mucho que dicen que ‘es un conflicto de muy difícil solución’. La solución claramente es el cumplimiento de la legalidad internacional, como comunidad creemos en eso, Hamas es el 2017 incluso dijo estar dispuesto a cumplir y aceptar una solución si se retiraba Israel de los territorios ocupados«, agregó.

«Lo que dice Naciones Unidas es que se deben constituir dos Estados, Israel y Palestina. Israel se constituyó en 1948 y Palestina aún no se construye. Además, cuando se constituyó Israel, aproximadamente 750 mil palestinos fueron expulsados de los lugares en donde se constituyó Israel, fueron sacados a la fuerza», explicó Khamis.

«Esa población en campamentos de refugiados, en Cisjordania, Jordania, en Gaza. Hoy son casi 6 millones de refugiados palestinos. Uno ve la pobreza, el hacinamiento, la miseria, las condiciones infrahumanas en las que se vive en Gaza, por el bloqueo por aire, tierra y mar por parte de Israel, desde hace más de una década», sostuvo.

«A eso súmale que el 70% de la población que vive ahí son refugiados que están esperando y que tienen el derecho de volver a sus hogares según la legislación internacional, que son hogares que están dentro del Estado de Israel. Lo otro es que Israel desocupe los territorios ilegalmente ocupados, que son Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este«, añade Khamis.

«Entonces la solución del consenso internacional, es que exista un Estado de Israel, en el 78% de la palestina histórica, que eso si está reconocido por la OLP y todo el mundo y que exista un Estado Palestino en el 22% de la Palestina histórica, que es Jerusalén Este, Cisjordania y el territorio de la franja de Gaza y que se le permita a los refugiados volver a sus hogares», sentenció.

«La solución no es muy difícil, lo que pasa es que hay un Estado que no ha cumplido ninguna de las resoluciones. Necesitamos es que la comunidad internacional, tal cual lo ha hecho en muchos otros conflictos del mundo y finalmente en la creación de Naciones Unidas, obligue a la potencia ocupante, al Estado que está fuera del Estado de Derecho, que es Israel, a ponerse a tono con sus obligaciones de derecho internacional«, agrega.