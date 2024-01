Hamás reclama el cese de la agresión de Israel tras el fallo de la CIJ.

El grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, aplaudió las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que considera que implica para Israel detener cualquier forma de "agresión" sobre el pueblo palestino, a pesar de que los jueces no han ordenado como tal un alto el fuego.

La CIJ avaló parcialmente las peticiones de Sudáfrica, que acusaba a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza, y ordenó a Israel tomar todas las medidas posibles para proteger a la población palestina y garantizar la entrada de ayuda.

Hamás instó en un comunicado a la comunidad internacional que "obligue" ahora a las autoridades israelíes a respetar dichas órdenes y frenar el "genocidio".

Asimismo, celebró que dictámenes como los de este viernes abren la puerta a que los líderes "enemigos" rindan cuentas por sus crímenes, según informan medios afines al grupo.

La organización, responsable de los atentados del 7 de octubre que dejaron unos 1.200 muertos en suelo israelí, agradeció de forma particular la iniciativa del gobierno sudafricano, al tiempo que reconoció a todos los países -más de medio centenar- que dieron su simbólico apoyo a la denuncia.

Agencia Uno - Europa Press.

READ HERE: summary of the #ICJ Order indicating provisional measures in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/1NW9Kp5YJG pic.twitter.com/fSa3HH8SoH