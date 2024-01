La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar, de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares acordadas tras una denuncia presentada ante el tribunal por Sudáfrica.

La jueza Joan E. Donoghue expuso en una lectura pública que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante.

Donoghue incidió en que se está produciendo una "tragedia humana" en Gaza y confirmó que la CIJ está "profundamente preocupada" por el alto número de muertes.

De hecho, expuso algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, pese a que no haya "verificación independiente", y declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la "devastación" que sufre la Franja desde hace más de cien días. "La situación de los niños en Gaza es especialmente desoladora", lamentó.

Entre las cosas que confirmaron los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo.

Las medidas cautelares contemplan, además, que Israel deberá informar a la Corte en el plazo de un mes de los pasos que dio para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento.

WATCH LIVE: the #ICJ delivers its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by South Africa in the case (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/YTzlDwt0aZ