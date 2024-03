Comparte

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó este jueves “liderar una ofensiva” contra Rusia en represalia por la invasión de Ucrania, si bien ha vuelto a incidir en que el despliegue de tropas francesas es una opción más sobre la mesa para impedir la victoria de Moscú.

“No seremos nosotros. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa”, ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión TF1, agregando, no obstante, que todas las opciones “son posibles” y que “para tener paz en Ucrania” no se puede ser “débil”.

El presidente francés ha precisado que, por el momento, no se dan las condiciones para plantear un despliegue de tropas francesas a Ucrania, si bien ha dejado claro que no se excluye esta opción. “Asumo plantear esa posibilidad”, reiteró.

EuropaPress / Conflicto Ucrania – Rusia

“No estamos en guerra con Rusia”: La aclaratoria de Macron

En este sentido, abogó por “mirar la situación con lucidez” y reafirmar con “determinación, voluntad y coraje” que Occidente está lista para utilizar todos los medios posibles a fin de que Rusia no logre su tan ansiada victoria.

“Haremos lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo. Porque si Rusia ganara, ¿cómo cambiarían las vidas de los franceses? Ya no tendríamos seguridad en Europa”, ha planteado, asegurando además que la “credibilidad” de los países europeos “quedaría reducida a cero”.

Por otro lado, el mandatario francés ha criticado el uso de una serie de “límites” dentro del “vocabulario”. “No estamos en una escalada. No estamos en guerra con Rusia. Simplemente, debemos ser claros: no debemos permitir que Rusia gane”, zanjó el mandatario francés.

La entrevista se produce después de que Macron asegurara a finales de febrero que no descartaba el despliegue pese a reconocer que no hay consenso en el seno de la Alianza Atlántica, unos comentarios que levantaron polémica y provocaron que la OTAN cerrara filas, asegurando que esta opción no entraba dentro de sus planes.