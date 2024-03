Comparte

Allanan el domicilio de Dina Boluarte, presidenta de Perú. La acción se da en marco de la investigación por presunto enrequecimiento ilícito. El caso se originó con el uso de relojes marca Rolex que la jefa de Estado no habría declarado dentro de su partimonio.

Según informaron la autoridades policiales por medio de un comunicado, la acción se realizó “con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex” sobre los cuales, Boluarte ha declinado de precisar.

La investigación nació a raíz de una denuncia periodística respecto a una presunta colección de relojes de alta gama que la mandataria no habría declarado dentro de sus bienes patrimoniales.

Allanan domicilio de Dina Boluarte

A inicios de semana, la presidenta solicitó reprogramar una citación fiscal previa, lo cual fue negado por la fiscalía. Finalmente, esto motivó el allanamiento de este sábado.

En caso que termine siendo acusada en el caso, la Constitución señala que Boluarte no podrá someterse a juicio hasta julio del 2026, cuando culmine su mandato. Eso sí, podría generar un periodo de vacancia (destitución) por parte del Congreso, acusando “incapacidad moral”. Para que ello ocurra, las bancada de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal apoyo de Boluarte, deben unirse a las minotarias bancadas de izquierda.

Boluarte no estuvo en el allanamiento

Según informó la prensa, la mandataria no se hallaba en la vivienda al momento del allanamiento. Tampoco se sabe si en esos instantes se encontraba en el Palacio de Gobierno.

Respecto a la acción en sí, los fiscales del caso que ingresaron a la morada no entregaron declaraciones a la prensa. En tanto, la presidencia del Perú no ha emitido ninguna declaración oficial. Aunque no se descarta que se entregue un comunicado.

Cabe recordar que, a raíz del escándalo, la Contraloría peruana anunció que revisará nuevamente las declaraciones patrimoniales de Boluarte. Esto, con el fin de investigar un posible desbalance.