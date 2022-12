Comparte

Tras una carta publicada en El Mercurio el pasado domingo, titulada "Santiago agonizante" y firmada por exalcaldes de la comuna, la actual edil, Irací Hassler respondió ante los dichos, manifestando que "algunas de estas exautoridades enfrentaron problemas similares y la verdad es que no pudieron abordarlo o resolverlo de buena manera".

En la misiva, diversas figuras políticas, entre ellos Pablo Zalaquett, criticaron la gestión de Hassler.

Ante ello, y en diálogo con La Mañana de Agricultura, Zalaquett aseguró que se ha contactado anteriormente con la alcaldesa de Santiago, pero que no ha tenido respuesta.

"(…) Tengo mucha tranquilidad, en lo personal – ya van tres veces – mucho antes de esta carta, y después, me he puesto a su disposición 100% para ayudarla y yo estoy seguro que el resto de los alcaldes queremos ayudarla. Es una tozudez de ella no dejarse ayudar", inició la exautoridad comunal.

Ante la crisis de seguridad que vive Santiago, destacó que "esto es un problema estructural. Decir que nace con Irací Hassler sería realmente injusto".

"El tema es qué señales da uno y cómo los administra. Los detiene, los puede bajar o los escala a su máximo nivel", agregó.

Administración de Hassler

Consultado por el rol que ha cumplido la alcaldesa Hassler, Zalaquett se refirió a los aspectos que han llevado al deterioro de la seguridad en la comuna.

"La alcaldesa, en su propia campaña, promete un espacio democrático, el espacio público, ofreciendo 1.000 a 1.500 puestos para el comercio ambulante con patentes, patentes que no se pueden dar, porque justamente toda la lucha que veníamos dando los alcaldes anteriormente era por retirar las patentes".

(…) Lo otro es que, desde el inicio, ella ha tenido un cierto desprecio por Carabineros, al cual eso ha cambiado ahora, pero desde antes de ser alcaldesa, atacó a la institución", añadió.

