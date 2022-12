Comparte

En Viña del Mar se encontró el periodista Juan Pablo Queraltó, notero de "Contigo en la Mañana", enseñando cómo se encontraba la quinta región que, para algunos, fue el destino de este fin de semana.

Así el comunicador se encontró con Claudia, una mujer que conversó con el periodista y reveló que fue esposa de un conocido exfutbolista.

"Vivo sola, pero yo me casé con un jugador de fútbol, pero no te lo voy a nombrar porque va a quedar la embarrada aquí", partió comentando la vecina de la Ciudad Jardín.

Tras esto, entregó algunas pistas de su pasado matrimonio, para luego finalmente revelar con quien se había casado.

"Jugó en Everton, en México…"

"Él jugó en la selección chilena, es de San Vicente de Tagua Tagua, jugaba de 9. Era muy bueno Juan", reveló.

Frente a las dudas que JC Rodríguez en el estudio, la mujer entregó más detalles del exfutbolista: "Jugó en Everton, en México, pero peleó en México, le botó los dientes a un arquero y chao, pero no hablemos de él".

Finalmente, una vez que la mujer se fue y dejó el despacho, se reveló de qué deportista se trataba.

"Juan Pablo, pero cómo se llamaba el marido. ¿Será Juan Carreño?", consultó Rodríguez, donde Juan Pablo Queraltó confirmó este nombre: "Me dijo que era Juan Carreño, pero me dijo que no lo dijera, así que quede entre nosotros", cerró.