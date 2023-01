Comparte

Para el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil los dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre los indultos "complican mucho más al gobierno y que son muy graves, y requieren de una explicación mucho mayor".

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el experto dijo que "estamos no frente a una desprolijidad, sino que frente a un error muy grave, frente a una chapucería, frente a una omisión de aquellas que no pueden simplemente cometerse".

"Frente a un hecho cierto, que la ministra vocera dice que no tuvo todos los antecedentes, a mí como ciudadano lo que me parece indispensable es que se aclare cómo es posible que el Presidente de la República no tenga todos los antecedentes", cuestionó el exsubsecretario del Interior.

En ese sentido, dijo que "o estamos frente a un acto de deslealtad con el Presidente de la República" al no habérsele informado correctamente, "o estamos frente a una chapucería enorme, a un desconocimiento de la ley básico, muy básico. O estamos culpando a las personas que salieron, cometiendo un acto contrario a la ética, porque esas personas sí informaron al Presidente de la República".

Invalidar los indultos

Consultado por si el Mandatario puede invalidar los indultos, Correa Sutil respondió que "en este caso, aunque los indultos se revoquen por la autoridad, las personas van a seguir gozando del beneficio porque actuaron de buena fe".

"No son ellos los que indujeron a cometer el error, eso quiere decir actuar de buena fe. Dejarlo sin efecto no produce, valga redundancia, efecto alguno", dijo.

Sí es posible que los Tribunales de Justicia revisaran los casos, sin embargo "no veo ilegalidad suficientes en estos decretos. Veo ilegalidades en dos de los decretos que he leído con más acucia que son los de Castillo y el de Mateluna. Para otorgar indultos a personas que tienen prontuario o que han sido objeto ya de indulto se requiere un decreto fundado".

"Esos dos antecedentes no aparecen en los decretos, pero de todas maneras son decretos fundados para salvar el tema de que han cumplido la mitad de la pena", finalizó el abogado.