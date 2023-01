Comparte

Nada desapercibida fue la situación que se vivió el pasado viernes en la comuna de Colina, a manos de nada más que de los músicos urbanos Marcianeke y Standly.

Esto, luego de que en el sector se lanzara una gran cantidad de fuegos artificiales, situación que molestó a los vecinos de la zona.

"Pensábamos que estaban asaltando a alguien, pero eran fuegos artificiales a la salida de nuestro pueblo. Luego nos enteramos de que los había tirado un famoso que vive en Hacienda Chacabuco. Fue un despertar temprano y nos dejó molestos", repasó una mujer, que conversó con Meganoticias.

Y claro, los responsables de esta situación habrían sido nada más que los músicos, situación que luego fue reconocida por Marcianeke, quien pidió las disculpas correspondientes.

"Yo solamente grabé, te digo altiro (…) cometí un error, reconozco mis errores. Quiero dar cara más que nada", inició señalando el autor de "Dímelo Ma".

Junto a esto, explicó que todo el equipo quería celebrar las grabaciones que habían realizado, y por eso lanzaron fuegos artificiales. "Se nos escapó de las manos. Bajamos y quisieron hacerlo acá y luego se fueron. Yo solo grabé", afirmó.

Tras esto, el músico señaló que sabía que las repercusiones caerían en él, "no me iba a hacer el hue…, pero por eso iba a pedir disculpas y me iba a poner los pantalones".

Finalmente, señalaron que jamás quisieron hacerle "daño a nadie" y no se volverían a repetir hechos similares en el futuro.