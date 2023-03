Comparte

El ahora exministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se sumó al descontento de la colectividad en que milita, el Partido Liberal (PL), tras el cambio de gabinete efectuado por el Presidente Gabriel Boric.

"En estos cargos no existe la traición, esto no es personal. Sí que el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete", mencionó en conversación con La Tercera.

En esa línea, el exsecretario de Estado aseguró que "no estaba dentro del diseño original que yo me cambiara" y la decisión de ello "surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12:00 o 13:00 horas. No antes".

El arquitecto urbanista dijo también que "sacaría los epítetos personales, de dolor, de traición" respecto a su salida, pero recalcó creer que "va a obligar a restablecer las confianzas con el partido de un modo que no descanse solo en las relaciones personales del Presidente con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y con el expresidente del partido Patricio Morales, sino que relaciones más institucionales".

Asimismo, desde La Moneda le indicaron que su salida se debió a "decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida".

No obstante, aclaró que "se optó por sacrificar una relación con uno de los partidos más leales, eso sí, en pos de equilibrios políticos mayores. Y esa lealtad, que sigue permaneciendo, va a requerir construir otras relaciones de diálogo".

Finalmente, Juan Carlos García agregó: "Yo creo que el Presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente".