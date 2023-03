Comparte

La exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, no ocultó su deseo de participar en las próximas elecciones municipales de 2024, donde evalúa una candidatura como alcaldesa.

Actualmente, es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (Cips) de la Universidad del Desarrollo y añadió que está "feliz en el mundo académico" al ser "donde mejor puedo aportar".

Consultada por El Mercurio por la chance de ser candidata a alcaldesa, mencionó sucintamente que "el próximo año veremos qué pasa".

En esa línea, subrayó que "hoy no voy a decir que no, pero creo que hay que esperar. Recién cumplí un año acá, vengo saliendo de cuatro años que fueron muy difíciles para todo Chile y especialmente para mi familia, que me ha recuperado".

Finalmente, la pediatra no específico al lugar donde le gustaría postularse como edil, aunque aseguró que sería dentro de la región Metropolitana.

"Me veo en una comuna vulnerable. Puede ser en una de la zona sur metropolitana", remató Paula Daza.