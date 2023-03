Comparte

Al menos 15 colegios, jardines infantiles y una universidad suspendieron sus clases este martes en Valparaíso, debido al temor que han generado los llamados “narco funerales”. La aprensión se dio tras la muerte de “El Ñaju”, quien fue asesinado hace una semana en las cercanías del Colegio Las Acacias, cuyo registro se viralizó por estudiantes del mismo establecimiento y que causó pánico en los recintos aledaños.

Ante esta situación, el diputado independiente, Stephan Schubert, definió este tipo de hechos como “de extrema gravedad”. “Varias escuelas de la comuna de Valparaíso cerraron producto que se estaba celebrando un funeral narco, es decir, la sociedad civil y la autoridad está cediendo los espacios públicos para los delincuentes. Los delincuentes se están tomando los barrios al punto que las escuelas no pueden funcionar, eso no es posible”, expresó el legislador.

En ese sentido, señaló que “el Ministerio de Educación ha pronunciado que esta era la medida y la forma para brindar seguridad. Le preguntamos al ministro cuál era el plan de seguridad para casos como estos que no son tan aislados, el plan de seguridad de acuerdo al plan integral de seguridad escolar o la coordinación con la Municipalidad de Valparaíso. No hubo un plan preventivo”.

Asimismo, el diputado Schubert recalcó que lo sucedido ayer “es una grave falencia, no puede volver a ocurrir y no podemos seguir ante el alza de la delincuencia o el crimen organizado, empezar a replegarnos y comenzar a cerrar colegios, centros comerciales, lugares de trabajos, eso no puede seguir ocurriendo”.

Por último, el congresista solicitó en la Comisión de Educación oficiar al Ministerio de Educación, “para que aclarara estos hechos, al igual que al alcalde de Valparaíso. Esperamos una respuesta contundente del Gobierno y cuál es la estrategia para que esto no vuelva a ocurrir”.