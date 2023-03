Comparte

El presidente de Argentina, Albero Fernández, se refirió a la polémica carta enviada en apoyo a Marco Enríquez-Ominami (ME-O) por la extensión del juicio en su contra en el marco del caso SQM en Chile. "No es contra Chile, ni contra el Gobierno de Boric, no es entrometerse en la institucionalidad chilena, es reclamar un derecho humano", destacó.

En la misiva firmada por 40 líderes del Grupo de Puebla, se cuestiona que la justicia de Chile "se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores".

Las palabras del Mandatario fueron cuestionadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien las catalogó de "impertinentes" e "impropias".

Ahora, en medio de la Cumbre Iberoamericana, Fernández abordó la polémica indicando: "Creo que el error es del ministro (Cordero), porque yo tengo una historia que no empezó con el comité de solidaridad por el prolongado proceso de ME-O, tengo una historia que me llevó ver en la cárcel a Lula y a cuestionar los procedimientos de la justicia brasilera".

"El tiempo me dio la razón. Tengo una historia que me llevó a rescatar a Evo (Morales), cuando tras un golpe lo buscaban para asesinarlo, y también tengo una historia reclamando que los Derechos Humanos, los derechos de las personas, sean preservados. Soy un abogado que hace más de 30 años enseña derecho penal", agregó.

Por otra parte, manifestó que sus declaraciones buscaban "reclamar un derecho, que es un derecho humano. La defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras, y en todo caso llamar la atención sobre algo que estoy viendo y me preocupa".

Sobre la relación de Chile y Argentina, indicó: "Como Presidente, mantuve muy bien vínculo en relaciones entre ambos países con el Presidente Piñera y ahora que está Gabriel Boric, con quien tengo una afinidad mayor, solo puedo tener un mejor vínculo".

Pese a lo anterior, destacó: "Eso no me hace perder de vista que a veces no por culpa de los gobiernos, sino del funcionamiento institucional, en este caso de la justicia, se puedan cometer abusos procedimentales que dañan derechos de las personas. Y este fue el comentario que hice sobre Marco Enríquez Ominami y que lo reitero".

Consultado sobre si abordó el tema con el Presidente Boric, señaló: "Lo he hablado con el Presidente Boric y le he aclarado que no es una posición contra el gobierno. Al Presidente lo valoro y lo aprecio. Tenemos una mirada común en un montón de cosas, pero yo lo que siento es que en Chile tenemos una necesidad de hacernos pelear y no entiendo por dónde pasa"