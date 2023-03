Comparte

La senadora Fabiola Campillai comentó la aprobación de la ley Nain-Retamal que contó con un apoyo unánime en la Cámara de Diputadas y Diputados y que continuará su tramitación en la Cámara Alta.

Al respecto, la parlamentaria, quien fue víctima del uso desmedido de la fuerza por parte de un agente de Carabineros, mencionó que “con esta legislación, con este proyecto, yo no hubiese tenido justicia".

En ese sentido, indicó que "no podemos dejar que este sea un proyecto exprés. Este proyecto va en retroceso de los tratados internacionales en materia de DD.HH. que Chile ratificó".

Por último, la congresista no se cerró a discutir el proyecto y recalcó que la seguridad de la ciudadanía es una de las principales prioridades en el país.

"Estoy en contra de la delincuencia, y en todo lo que está ocurriendo en Chile, estoy a favor de todas las chilenas y chilenos, a favor de su seguridad, de su tranquilidad, pero estoy muy preocupada porque este proyecto no se ha visto bien, no hemos escuchado a académicos, no hemos escuchados a penalistas, no hemos escuchado a víctima", cerró Campillai.