Comparte

Este jueves, la Contraloría General de la República objetó la compra de la ex clínica Sierra Bella por el Municipio de Santiago, acusando un "precio injustificado".

Tras esto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a lo ocurrido y afirmó que "hemos decidido no perseverar en el proceso de compra. Al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores".

"Me parece relevante destacar que aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y, por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio", agregó la edil.

Asimismo, la jefa comunal valoró "que la Contraloría señala que ha sido un proceso transparente y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso".

"Así como también quiero señalarle a nuestra comunidad que vamos a seguir trabajando por contar con la infraestructura de salud que nuestra comuna necesita y merece, especialmente con la alternativa urgente de un recinto para el Cesfam Padre Orellana", concluyó.