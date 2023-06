Comparte

En los últimos días, se generó un debate sobre el colapso del sistema de salud por el aumento de niños con virus respiratorios y la necesidad de adelantar las vacaciones de invierno.

Por ello, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a esta problemática que está afectando a su área “estamos justamente en los momentos de alza de la transmisión de los virus respiratorios”.

En la misma línea, la secretaría de Estado comentó en Chilevisión que se ha reunido con sociedades científicas para ver cómo se debe abordar esta situación y además, puso sobre la mesa que se han entregado recursos a los servicios de urgencia y a la reconversión de camas de niños.

Luego, se refirió al virus que está afectando fuertemente a los menores de edad “hemos estado viendo un aumento muy importante de circulación del virus sincicial; un virus que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia».

En ese sentido, explicó lo siguiente: “Los niños no tuvieron oportunidad de tener contacto con este virus, por lo que la inmunidad ahora está muy baja. Por eso estamos viendo un comportamiento más agresivo, que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte».

Es necesario mencionar que, el alza de los menores contagiados ha generado un aumento de la demanda en los sistemas de urgencia y por ende, un colapso en los centros asistenciales.

Recomendaciones para los padres

Por ello, la ministra entregó recomendaciones para los padres de los pequeños e información sobre este virus.

“El virus sincicial no tiene tratamiento específico, por cierto que nosotros tratamos las complicaciones de los niños, además de que se produce mucha hospitalización. Lo que podemos hacer es cortar la cadena de contagio, usando mascarilla, evitar que los niños pequeños y particularmente los lactantes estén en lugares aglomerados, mantenerlos en un cierto aislamiento, que las personas con síntomas no se acerquen a los niños y no enviar a los niños enfermos a las salas cuna, jardines infantiles y escuelas».

Finalmente, la jefa de la cartera de salud aprovechó el espacio para recalcarle a los apoderados que no necesitan llevar un certificado médico al colegio si sus hijos faltan por verse afectados con estos cuadros.