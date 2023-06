Comparte

La Comisión de Educación de la Cámara registró un tenso cruce entre la diputada Emilia Schneider y su par de la UDI, Sergio Bobadilla, luego de que este última la acusara de «disfrazarse de algo que no es».

La situación surgió tras un round previo en Twitter, donde Schneider acusó a Bobadilla de «aprovecharse» políticamente del episodio ocurrido en una escuela de Talcahuano, donde hubo denuncias de abuso contra menores.

“No le conocemos ninguna propuesta seria, diputado. Nuestro sector si ha propuesto caminos, mientras ud. payasea», declaró en la red social la diputada.

Por su parte, Bobadilla declaró en la misma red social: «Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño”.

«Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”, añadió en aquella instancia.

Es en este contexto en que la parlamentaria increpó a su par durante la Comisión.

«Usted no es tan hombrecito. Todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara. Le dije a usted en su cara que estaba payaseando. Y si usted fuera hombrecito, me diría en la cara lo que me dijo por Twitter ¡Y dígamelo! Porque me tiene sin cuidado”, declaró.

“Si usted fuera hombrecito, me lo diría en mi cara. No voy a polemizar ni hablar con usted en esta comisión. Como usted no es hombrecito, se le hace decirme las cosas a la cara”, agregó sin dejar responder al diputado de la UDI.

“Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer y a mí no me interesa contestarle nada a usted. Pero quedó claro que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace”, cerró.

