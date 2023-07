Comparte

«Tengo un respeto y cariño por Lula, pero si me preguntan si quiero que termine la guerra, sí, quiero que termine«. De esta manera, el Presidente Gabriel Boric abordó las palabras del mandatario brasileño, quien vinculó la juventud y ansiedad del jefe de Estado chileno al impulsar una condena de la invasión de Rusia contra Ucrania.

«Tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente de las posiciones que uno debe tener sobre las presidencias temporales de algún país», sostuvo Boric tras su arribo a Francia.

Asimismo, el Mandatario chileno remarcó que «yo con Lula tengo respeto, cariño, no tengo diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda de que estamos por la paz«.

En ese sentido, Boric sostuvo que «no me siento ofendido, estoy tranquilo«, ya que las veces que ha conversado con Luiz Inácio Lula da Silva «tengo la mejor impresión» y que «somos de la misma familia política».

«Hoy día podemos tener matices respecto a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional», afirmó.