Comparte

Hace tan solo instantes el padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, abordó la condena de Martín Pradenas a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de siete delitos sexuales consumados, cometidos entre los años 2010 y 2019.

«Me preocupa, a pesar de que estemos en desacuerdo con la cantidad de años, es que se entienda como sociedad que nosotros debemos educarnos, continuar la educación«, inició.

Por eso, hizo un llamado a que las víctimas de delitos sexuales hagan las respectivas denuncias. «Que esto permita que los jueces, que los fiscales, que las policías hagan realmente un trabajo con perspectiva de género y no se quede solamente en el papel”.

Sobre la condena, Barra aseguró que «el hecho que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente, y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que le den al condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”.