Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a la reforma de pensiones y a la baja de la UDI de la mesa de negociación, criticando a la colectividad por su postura.

«Frente a eso no podemos quedarnos impávidos, no podemos quedarnos diciendo que no vamos a conversar sobre las pensiones porque me cae mal tal o cual persona”, declaró el Mandatario durante una actividad en La Moneda enmarcada en el Día del Campesino.

“Tenemos que sentarnos a la mesa y dar una solución, mejorar las pensiones a las personas mayores de nuestro país porque se lo merecen, porque es dignidad, porque es justicia”, añadió.

Cabe recordar que la UDI se bajó de la mesa acusando que el ministro del Desarrollo Social, Giorgio Jackson, estuvo detrás del robo de 23 computadores y una caja fuerte a la sede de la cartera.