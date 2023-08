Comparte

Una serie de incidente y enfrentamientos marcaron una nueva demolición de un narcomausoleo, esta vez en La Granja, donde incluso miembros de la Garra Blanca se opusieron al operativo.

En ese sentido, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, que estuvo presente en el operativo y que realizaría un punto de prensa sobre el mismo, debió ser escoltada fuera del lugar por parte de Carabineros debido a la violencia que se registró.

«No me interesa compartir mi autocomplacencia, ni tampoco ser autoflagelante. No me siento intimidada porque es parte de mi rol”, señaló posteriormente al matinal Tu Día.

“Vamos a insistir las veces que sea necesario. Acá vinimos, pusimos la cara frente a todos los vecinos. Sí son situaciones complejas y llevamos siete, no todos los narcomausoleos son iguales, hay algunos lugares donde hay mayor presencia territorial de estas bandas, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión”, añadió.

“Varios de estos mausoleos estaban siendo incluso retirados por las mismas personas que se creen dueñas de ese espacio, y a mi juicio eso muestra que como país tenemos ese momento de inflexión de que, a pesar que pueda ser complejo, vamos a insistir en hacer este tipo de acciones por todos los efectos positivos que trae”, cerró.