Comparte

El general director de Carabinero, Ricardo Yáñez, anunció este miércoles el ascenso póstumo a Suboficial Mayor a los dos carabineros que fallecieron durante un procedimiento policial en Calle Larga, Región de Valparaíso, el pasado 4 de septiembre.

Durante el funeral que se realizó en la Iglesia Santa Rosa, el Yáñez reconoció que «tal vez me ha tocado uno de los períodos más duros como general director, tener que despedir a mis camaradas, a mis Carabineros, es doloroso. No me imagino estar en el lugar de sus familias».

«Cuando Chile comenzaba a embanderar sus casas para recibir nuestro aniversario patrio, una tragedia nuevamente nos enluta, y nuestro pabellón nacional y nuestros cuarteles se tuvieron que izar a media asta en señal de respeto y memoria», reflexionó.

Más adelante sostuvo que «no es solo Carabineros la que lamentan la pérdida de Alejandro y Raúl, son también los chilenos que necesitan y demandan más carabineros», sostuvo el general director de la institución.

Asimismo, aseveró que «ellos no perdieron la vida en un accidente de tránsito cualquiera, no», sino que «ellos dieron su vida para evitar la muerte de otras personas«.

Y agregó que «aquí hubo alguien que no solo eludió controles vehiculares, policiales y huyó, sino que impactó directamente su vehículo contra los carabineros (…) Esa cobarde acción en realidad fue un ataque contra el país y las consecuencias de esta irracional conducta la sentimos cada uno de los chilenos, porque matar a un carabinero es atentar contra el alma de nuestra patria«.

«La persona que causó la muerte de Alejandro y Raúl, y que mantiene en estado grave en nuestro hospital institucional al sargento segundo Manuel Cáceres, ya lo habíamos detenido, no una, sino en seis oportunidades por conducir en estado de ebriedad y ocasionar lesiones y daños», lamentó.

«Lo expreso desde la indignación, desde la rabia que a veces excede el uso de la razón, pero no puedo evitar preguntarme cuántas veces más tenemos que detener a una persona para que no siga libre en la calle cometiendo delitos«, complementó.

«Conducir en estado de ebriedad no es una falta, es un delito grave que pone en riesgo a la propia vida de las personas y puede cobrar vidas», expresó.

«Frente a sus familias, camaradas y compañeros de unidad, y frente a la comunidad por la que perdieron su vida, deseo indicar que por su heroica acción y entrega a la patria, he dispuesto el ascenso extraordinario al grado de Suboficial Mayor de Carabineros del sargento primero Raúl Villegas y del suboficial Alejandro Guerrero«, anunció el general director Ricardo Yáñez.