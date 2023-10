Comparte

Desde el peaje Lo Prado, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, y el Prefecto del Tránsito y Carreteras de Carabineros, Coronel Emilio Teixidor, realizaron un balance sobre el estado de rutas y comportamiento de las personas usuarias de las vías en lo que va fin de este fin de semana largo.

El subsecretario José Andrés Herrera indicó que hasta las 10 de la mañana de este domingo salieron de la Región Metropolitana 265.000 vehículos. De ellos, la mayor cantidad lo hizo entre los días viernes y sábado hasta las 15 horas, llegando a 202.081 vehículos, flujo que no incidió en la operatividad de las rutas. Por otro lado, durante este feriado se constató que los usuarios prefirieron los viajes cortos hacia la costa, de acuerdo con los registros.

“Podemos decir que el comportamiento de los flujos de la red de autopistas se ha comportado relativamente bien y, por lo tanto, ha respondido bastante bien a las distintas acciones que se han tomado como Ministerio para garantizar la seguridad y el tránsito fluido”, dijo el subsecretario de Obras Públicas.

Agregó que para el regreso a la capital, este lunes 9, se tiene contemplada una serie de medidas para el regreso de los cerca de 380 mil vehículos que se estiman. “Las más importantes siempre son el peaje a luca o el peaje a mil pesos, que va a estar operando en algunos peajes en el transcurso de la mañana del día lunes 9 de octubre, entre las 8 y las 13 horas. Además, en el transcurso de la noche, entre las 00.00 y las 08.00 horas, va a haber una rebaja del 50% para el tránsito de camiones. Eventualmente, dependiendo de cómo se evalúe el flujo por parte de Carabineros, se va a instalar el sistema 3×1 en dirección oriente hacia Santiago”.

Mayores flujos desde las 16 horas de este lunes

Las autoridades hicieron un llamado a que las personas planifiquen su viaje, pues se espera un alto flujo vehicular desde las 16 horas de este lunes 9 octubre.

En este sentido, el subsecretario Herrera destacó que “la congestión es muy sensible a la planificación o programación de los usuarios y usuarias. Por lo tanto, los invitamos a informarse permanentemente a través de las redes sociales que tienen las distintas sociedades concesionarias, así como el Ministerio de Obras Públicas, de tal manera de que esta programación contribuya al mejor regreso a casa de este fin de semana largo”.

El coronel Teixidor indicó que Carabineros con el MOP y las concesionarias han estado trabajando para hacer el tránsito lo más fluido posible, pero también se requiere de la responsabilidad de los usuarios de las vías.

“La recomendación es preparar el viaje con la debida anticipación. Conducir bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias prohibidas es un delito grave, por lo cual los carabineros vamos a detener a estas personas porque ponen no solamente en riesgo su vida sino que la vida de terceras personas”. Asimismo llamó a respetar las velocidades máximas y respetar todas las normas de tránsito. “No queremos más tragedias, no queremos más pérdidas de vida. Para eso estamos trabajando los carabineros permanentemente las 24 horas del día”, añadió.