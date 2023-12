La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al intento de agresión que sufrió este martes en la Plaza Los Héroes de la comuna de Rancagua, Región de O'Higgins, asegurando que "ni me di cuenta".

El registro audiovisual muestra a una mujer que estaba en el mencionado lugar de la capital regional, cuando le lanzó restos de café a la secretaria de Estado durante una actividad de entrega del proyecto de nueva Constitución, que se someterá a plebiscito este domingo 17 de diciembre.

Debido a este hecho, la persona fue detenida por Carabineros por "atentado contra la autoridad".

Al respecto, la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a través de su cuenta de X, abordó esta situación.

"Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta", escribió en la red social.

Asimismo, lamentó que quienes la acompañaban en la actividad fueron los que recibieron los restos de café.

"Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante", publicó.

Finalmente, la ministra agradeció "la preocupación" ante este incidente que vivió en Rancagua.

