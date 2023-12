El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos se situó en el 3,1% interanual en el mes de noviembre, lo que se traduce en una moderación de una décima desde octubre, según reveló este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.

De su lado, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el undécimo mes de 2023 con un incremento del 4%, sin cambios desde el mes anterior y, de nuevo, su menor marca desde septiembre de 2021.

Por su parte, los víveres se encarecieron un 2,9% interanual, mientras que la energía fue en noviembre un 5,4% más barata que doce meses antes.

En tasas mensuales, la variable general del índice avanzó una décima desde el estancamiento de octubre, al tiempo que la subyacente repuntó al 0,3%, una décima más desde el registro previo.

