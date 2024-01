Comparte

La Fiscalía solicitó formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto del estallido social, cuando era encargado de Orden y Seguridad.

Según informó La Tercera, el escrito fue ingresado este martes por el fiscal Xavier Armendáriz, el cual también pide formalizar al exgeneral director Mario Rozas y al exsubdirector de la institución, el general (R) Diego Olate.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a esta situación, confirmando que "hay una solicitud de formalización. Nosotros esperamos la audiencia para tomar cualquier decisión como Gobierno. Nuestro interés es que la institución pueda seguir funcionando, cumpliendo su función".

"La justicia deberá avanzar por mientras, estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia", agregó.

Consultada si la acción judicial puede inhabilitar a Yáñez para ejercer su cargo, respondió que "en esto tenemos que tomar las decisiones con cautela. En el momento en que se dé la formalización y la justicia determine si finalmente establecerá alguna pena asociada o alguna imputación, vamos a tomar alguna decisión en ese momento".

"Esto es algo que hemos conversado en el Gobierno y no me quiero adelantar a explicitar ninguna decisión. Pero lo que nos preocupa, y el objetivo central, es que, al mismo tiempo, que la Justicia avance en esclarecer los hechos que están siendo investigados hace años y la responsabilidad de la Institución, que esta pueda seguir funcionando. No queremos una institución que se paralice", cerró Vallejo.