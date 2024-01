Comparte

La expresidenta Michelle Bachelet una vez más descartó aventurarse en una tercera candidatura presidencial.

La ex mandataria conversó con el programa Chile Lindo, en donde echó por tierra una tercera postulación a La Moneda, haciendo una analogía con el mundo castrense: “hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho", planteó.

"Es necesario que existan rostros frescos"

"Y digo, también, que la democracia no merece que la gente se repita”, enfatizó.

En cuanto a su futuro en la política, la otrora jefa de Estado indicó que “siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”.

“Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, recalcó la expresidenta.