Comparte

Hace un par de días, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que algunas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Servicio Nacional de Aduanas, estaban "tomando palco" frente a la crisis de seguridad que vive el país.

Quien coincidió con esta idea, fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. "No tenemos ningún mecanismo de inteligencia financiera. Uno no ve al SII haciendo gestión alguna en materia de seguimiento del dinero. Nosotros tenemos que tener claro que el objetivo del crimen organizado es el dinero. En ese sentido, ni la Unidad de Análisis Financiero ni el SII uno ve que estén haciendo algún esfuerzo", dijo.

Consultada más a fondo por estas declaraciones, la autoridad comunal insistió que "el SII no está haciendo nada. Yo realmente no entiendo qué es lo que está haciendo el director. En la Unidad de Análisis Financiero no tienen gente. Todo lo que es control de frontera, no está ocurriendo. Y todo lo que significa el expulsar extranjeros que están cometiendo delito en Chile, tampoco está funcionando".

"Hay muchas entidades que no están funcionando", sentenció Matthei.