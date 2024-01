Comparte

Tras el asesinato de dos agricultores en Malloa, los agricultores de O'Higgins pidieron presencia militar en los terminales hortícolas.

El senador Felipe Kast (Evópoli) coincidió con este tipo de idea, señalando en "La Mañana de Agricultura" que ya es algo que se lo ha planteado al Gobierno.

"Yo como presidente de la comisión de Seguridad le he dicho al subsecretario Monsalve de que el Estado de Emergencia y el uso de los militares es urgente en otras partes del país", planteó el parlamentario.

"Nosotros seríamos muy poco inteligentes si no usamos lo que hemos aprendiendo de La Araucanía, producto de un reclamo de mucho tiempo, y no lo aplicamos en lugares donde, tal vez, no hay terroristas, pero hay narcos", agregó.

En ese sentido, dijo que la idea aplica en "donde claramente el crimen organizado reemplaza el Estado en ciertos barrios y creo que eso ocurre en la Región Metropolitana, creo que eso ocurre el norte y, por eso, si seguimos haciendo más de lo mismo, el crimen organizado nos va a pasar por encima".