El Presidente Gabriel Boric anunció que durante esta semana el Gobierno dará a conocer nuevas medidas en materia de seguridad.

Según dijo este martes, serán "soluciones y medidas concretas, en particular en ciertos sectores donde ha habido situaciones críticas. Pero no les quepa duda que esto es una de nuestras principales prioridades como gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía y que no estamos disponible a dejar que esto se naturalice".

Esto lo dijo tras ser consultado si apoya la demanda de los agricultores de O'Higgins, quienes pidieron presencia militar en los terminales hortícolas, luego del asesinato de dos trabajadores en la Ruta de la Fruta.

Primero, sobre los homicidios, el Mandatario dijo que son "absolutamente inaceptable. Y, por eso mismo, el despliegue de las policías ha sido eficaz. Tenemos cuatro detenidos hoy día por este caso".

Segundo, en cuanto a la solicitud de presencia militar, señaló que "yo no tengo ningún tipo de prejuicio o miedo atávico a ninguna solución en particular. A mí me importa que las soluciones que se ofrezcan tengan antecedentes, tengan respaldo para poder, efectivamente, solucionar el problema que se pretende atacar".

"Eso es lo que hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, con las policías y también conversándolo con las Fuerzas Armadas", agregó.

Asimismo, el jefe de Estado se refirió al alza de homicidios en los últimos meses. Sobre aquello dijo que "eso nos tiene ocupados y preocupados y no es algo que vayamos a normalizar. Es algo donde estamos tomando medidas muy concretas, en donde vamos a desplegar toda la fuerza del Estado que sea necesaria para poder contener estos criminales y para que estos enfrenten la Justicia chilena como corresponde".