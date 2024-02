Comparte

En el marco de la misa fúnebre del expresidente Sebastián Piñera, realizada en la Catedral de Santiago, dos de los nietos entregaron un discurso en el que recordar al ex jefe de Estado.

León Rossel, de 18 años, fue el primero en dirigirse a los familiares y las autoridades presentes en el lugar, recordando a su abuelo como “mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y mi más grande ídolo”.

“Una persona solo muere realmente cuando se olvida, cuando no deja un legado. Cuando hablo de legado, no es un legado político o material, sino que el legado humano, que queda marcado no solo en mí y en mi familia, sino que también en muchos de los que están aquí presente, y por supuesto, en todo el pueblo de Chile”, relató.

“Tengamos claro que el nombre de Sebastián Piñera Echenique será recordado para siempre, un hombre único, honrado, valiente, perseverante, empático y respetuoso; un hombre que no conocía el odio y mucho menos el rencor, y sobre todo, por lejos, el hombre más inteligente que he conocido”, agregó.

“Tu infinito legado recién empieza”, remarcó.

Posteriormente, la palabra fue tomada por Esperanza Levy, quien durante su intervención destacó de Sebastián Piñera su “capacidad de reconocer cuando te equivocas, generosidad, preocupación por el país y por nuestra familia”.

“Te amamos, fuiste el mejor abuelo que se pudo pedir, nunca nos faltó amor de tu parte, que las mejores risas siempre eran con tus tallas, y por más que físicamente no estés con nosotros, tu alma y tu amor se quedarán por siempre en nuestros corazones. Que el cielo te recompense por lo que hiciste por cada uno de los chilenos”, añadió.