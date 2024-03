Comparte

Continúan las reacciones ante las declaraciones del senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, quien aseguró que el Gobierno “tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas“.

Por ello, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al hecho, asegurando que “hay una especie de falsa polémica”.

“A nosotros no nos corresponde ni nos va a corresponder nunca llamar a la movilización social, aunque entendemos la importancia de la expresión ciudadana”, destacó en “La Mañana de Agricultura”.

En esa línea, Vallejo expuso lo relevante que es que “la ciudadanía pueda expresarse al debate público, para que este no sea solamente un debate de elite, o enclaustrado en el parlamento. De eso se trata también una democracia”.

Sin embargo, y en cuanto a las acciones de movilización, manifestó que no se trata de “una tarea del Gobierno”.

“Valoramos y siempre hemos valorado la participación ciudadana (…) Para nosotros, la expresión social, la voz de la ciudadanía, es un valor en la democracia. Pero en cuanto a acciones de movilización, acciones de juntar firmas, esas son tareas de otros actores del sistema político”, añadió.

¿Nuevo ‘estallido social’?

Finalmente, y consultada por la lectura general que se hace sobre una eventual movilización social, la secretaria de Estado enfatizó en que “no he escuchado jamás a alguien decir que se convoque a una especie de estallido social. No ha sido parte del debate ni de los que han estado a favor de las declaraciones del senador, ni los que han estado en contra, porque no existe ese llamado”.

“La expresión social tiene distintas aristas, no es solo una marcha, una protesta o un estallido. Tratemos de recuperar la mirada y el valor que tiene la participación ciudadana más allá de los procesos electorales”, concluyó.