La aprobación a la Policía de Investigaciones (PDI) cayó 26 puntos, pasando desde el 86% alcanzada en febrero, al 60% en marzo. Además, el 43% de la población cree que hay mucha corrupción al interior de la policía civil. Todo esto, luego que saliera a la luz que el ex director, Sergio Muñoz, filtraba información secreta de causas al abogado Luis Hermosilla.

Cadem publicó los resultados de su encuesta semanal, en donde se analizó la confianza en las instituciones. Dentro de este contexto, el sondeo arrojó que la PDI fue la institución que más cayó en su aprobación. También cayeron las aprobaciones de: Carabineros 76% (-3pts), la Armada 79% (-2pts), la Fuerza Aérea 74% (-8pts) y el Ejército 72% (-2pts).

Percepción de la corrupción

Las instituciones mejor evaluadas son Bomberos con 98% y el Registro Civil con 79%. En contraparte, las que tienen peor evaluación son el Congreso con 18% (-4pts) y los partidos políticos con 12% (-1pto).

Por otra parte, la percepción ciudadana de que la corrupción está muy extendida en el país llegó al 89%. Esto es, 15 puntos más que en la medición del 2015.

Cabe recordar que el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, quedó en prisión preventiva, luego de revelarse que filtraba información secreta al abogado Luis Hermosilla respecto a procesos judiciales que enfrentaba el ex presidente Sebastián Piñera. En este contexto, el ex mandamás de la policía civil fue formalizado por los delitos de violación de secreto de investigación por malversación y lavado de activos, y por violación de secreto.