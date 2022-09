Comparte

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, aclaró sus dichos sobre que "hay que salir a la calle a defender" el Apruebo, en caso de que haya un triunfo estrecho.

En entrevista con Meganoticias, el político precisó que "lo que dije es salgamos a celebrar y, además, dije hay que defender el voto en las urnas, porque puede que el resultado sea estrecho y dije tambien que podrían provocarse maniobras desde la derecha que han estado hablando que puede haber fraude, que han cuestionado el Servel, han cuestionado al gobierno, incuso por imprimir textos constitucionales".

Agregó que "uno teme lo peor y yo, por lo menos, no confío en la derecha". Enfatizó que "tiene que respetarse el veredicto de las urnas, lo que diga el pueblo, para A o para B".

Sobre salir a la calle, aclaró que "todos queremos que este siga en paz y saldríamos a celebrar muy contentos, y lo vamos hacer porque no está prohibido salir a las calles, no es inconstitucional, las manifestaciones no están prohibidas".

Añadió que "yo no estoy incitando a nada, estoy llamando a celebrar y defender un triunfo legítimo, si es que se da ese triunfo".

¿Qué había dicho Teillier?

En entrevista con Nuevo Mundo, el líder del PC dijo que "si gana el Apruebo de manera estrecha la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra, como las que ya ha hecho frente al Servicio Electoral o como acudió a la Contraloría para decir que aquí hubo fraude o cualquier cosa y tratar de quitarle piso a la instalación de la nueva Constitución".

"Entonces, ese día yo por lo menos creo, soy un convencido, que ya conociendo los primeros resultados del triunfo del Apruebo hay que salir a la calle a defender ese triunfo, a defenderlo", dijo.