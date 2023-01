Comparte

La senadora de "Demócratas", Ximena Rincón, comentó el complejo panorama que atraviesa el Gobierno y acusó "feminismo de cartón" por parte del Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, abordó que las mujeres han resultado las más perjudicadas en el gabinete y profundizó en el caso de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

“Son las mujeres las que han asumido la responsabilidad“, recalcó la senadora. Sin embargo, hay que considerar que esto sucede porque “eran ellas las que estaban en los cargos en los que se provocaron las situaciones complejas".

Además, añadió en diálogo con Emol que hay un "feminismo de cartón (…) que sirve para hacer campaña, para instalar eslogan, pero no para tener conductas coherentes con ese feminismo que se dice iba a ser lo que marcara la gestión de este Gobierno".

Luego, la parlamentaria precisó que "el Presidente es más duro con las mujeres, segundo, a una mujer la saca y pone un hombre, tercero, cuando ha podido nombrar mujeres, no las nombra".

Rincón y el indulto a Jorge Mateluna

Sobre las explicaciones que dijo la vocera Camila Vallejo, la ex DC indicó: "De verdad me impacta que quien hace las vocerías no se prepare bien para lo que dice, que sus equipos no estén bien preparados, sino que lo que hace es dejar sin efecto la pena“.

"Lo que sí está claro es que este tipo de cosas son las que enervan a la ciudadanía", agregó.

Por último, la senadora afirmó que "si el primer político de la nación hace este tipo de cosas, bueno, no le pidamos al resto que cumpla la ley si él no se apega a los procedimientos o su equipo de ministros, de asesores no se apegan a las instrucciones que él da".