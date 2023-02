Comparte

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, confirmó que ayer partidos del oficialismo se reunieron con el Presidente Gabriel Boric para discutir una lista única para la elecciones de los consejeros constitucionales.

Hasta ayer en la noche, se decía que el PS se mantenía en la incertidumbre si ir con Apruebo Dignidad o Socialismo Democrático, aunque Vodanovic insiste en que lucharán por la unidad.

"Más que incertidumbre, nosotros hemos ratificado lo que fue la voluntad de nuestro comité central el día sábado", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

El objetivo es que "de manera electoral potenciemos nuestras posibilidades al interior del órgano constituyente".

En este contexto reveló que se reunieron con el Mandatario. "No me gusta comentar las conversaciones privadas con nadie, ni mucho menos con el Presidente de la República, no es algo que yo de tu motu propio, pero sí y trascendió que nos habíamos reunido con el Presidente el día de ayer los partidos del socialismo democrático y él nos hizo un llamado, un último esfuerzo a abordar esto con una apertura mayor a la que habían mostrado los demás partidos", reveló.

En ese sentido, señaló que "se ve la necesidad de acoger el llamado del Presidente y en consecuencia no someter a votación el tema, sino más bien adherirnos a la postura, que fue la de nuestro comité central de mantener la lista única y luchar por ella en la medidas que tengamos un tiempo por delante".

De todos modos, Vodanovic reconoció que "las decisiones ya están tomadas, estamos tratando de revertir decisiones que legítimamente cada partido ha tomado".

"Tal vez ya no es el momento, pero siempre vale la pena siempre vale la pena dar la pelea cuando hay temas tan importantes en juego como es la nueva Constitución", concluyó.