Luego de cerca de dos semanas de los incendios forestales más destructivos de los últimos años en el país, los que han arrasado con más de 360 mil hectáreas y sobre 1.200 viviendas en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, el diputado UDI, Jorge Alessandri, realizó un fuerte llamado al Gobierno a no hacer efectivo el cobro de las contribuciones a las personas cuyas casas, parcelas o predios hayan sido consumidos por las llamas, esto como manera de solidarizar e ir e ayuda de los miles de afectados por los siniestros.

“La emergencia aún no termina y los incendios siguen acechando, por lo que cabe preguntarse qué sucederá con el paso de las semanas y qué ocurrirá a fines de marzo. Es esa fecha llegará el Estado a golpear la puerta, a cobrar las contribuciones por casas que están quemadas, a cobrar contribuciones por predios pequeños o medianos, pequeñas parcelas que ya no van a producir nada porque lo perdieron todo, por eso el llamado al Gobierno es a no hacer efectivo este cobro, casa quemada o predio quemado no paga contribuciones”, señaló Alessandri.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “las contribuciones son un impuesto que cobra el Estado para protegerte, para cuidarte y dar seguridad, pero acá el Estado no te pudo cuidar y por lo mismo mal podría venir a cobrarte. Esta es una medida no solamente de realidad, sino que también de corazón, de empatía, de eso que tanto dicen tener los que nos gobiernan. Esta medida ya se tomó el año 2020 en el gobierno del Presidente Piñera por la emergencia del Covid, con el Decreto 420 del Ministerio de Hacienda que permitió el aplazamiento sin intereses de estos pagos”.

Cabe destacar que hasta el momento, según cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se contabilizan 329 incendios forestales en el país: 176 controlados, 95 en combate, 10 extinguidos y 47 monitoreados, focos que han arrasados con 366 mil hectáreas de vegetación de la zona centro sur de Chile, de los cuales 159 mil pertenecen a la Región del Biobío, 55 mil a Ñuble y 91 mil a La Araucanía.