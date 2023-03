Comparte

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, abordó el posible cambio de gabinete que podría realizar el Presidente Gabriel Boric y lamentó las presiones que hay al respecto.

"Sin duda todos los gabinetes pueden ser perfectibles, el Presidente es el que tiene la potestad de evaluar. Yo podré tener una evaluación, creo que hay ministros más destacados que otros y hay subsecretarias que podrían ser mejor aprovechada", comenzó diciendo.

No obstante, la legisladora señaló que "siempre puede haber evaluación, pero si esto se va a basar en quien tiene más o quien tiene menos o cuáles son las cuotas del Socialismo Democrático o de Apruebo Dignidad, me parece que es de un egoísmo tremendo. Un cambio de gabinete debe poner en el centro el bienestar del país".

Después, añadió que "me parece que eso habla de una miopía y egoísmo profundo de cómo estamos viendo la política. Si esto se va a transformar en una competencia de cupos o de correlaciones de fuerza dentro del Gobierno, entonces mejor cerremos esto por fuera. Me parece que no corresponde y no debe ser el camino".

En esa línea, la parlamentaria aseguró: "Esa perspectiva del debate no le hace bien a la democracia ni mucho menos a la gobernabilidad de nuestro país. Para poder gobernar necesitamos generar no solo acciones de unidad o declararla, sino que ejercerla y poner en el centro al Gobierno de Chile y su gobernabilidad".

Por último, Karol Cariola apuntó que "si acá las fuerzas políticas terminan transformando a La Moneda y a su gabinete en un botín que se reparte como si fuera un verdadero tesoro, estamos en el peor de los caminos. No estoy de acuerdo con esa línea de conversación y no estoy disponible para ser parte de esa disputa".