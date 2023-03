Comparte

El integrante de la Comisión de Experta del nuevo proceso constitucional, Máximo Pavez, se refirió este viernes en La Mañana de Agricultura al inicio de los trabajos del Comité de Expertos, encargado de elaborar una propuesta para el Consejo Constitucional.

"Hay que bajarle un poquito la ansiedad a este proceso, el tema constitucional es un tema que hay que trabajar con mucha intensidad, con mucha seriedad, pero es algo respecto de lo cual hay mucho escrito, hay un proceso, fracasado pero hay un proceso", señaló.

"No tengo duda de que con tiempos exigentes, pero con mucha rigurosidad, con ánimos de acuerdos, creo que vamos a desarrollar un buen trabajo. Hoy nos vamos a juntar para empezar a dirimir los temas más administrativos y generales", agregó Pavez.

"No hay que mirar la Comisión Experta como uno analiza a otros poderes del Estado, en los cuales hay dinámica política, como el Ejecutivo o el Congreso. Acá no puede pasar que ante la opinión pública aparezca una dinámica en la que hay un sector político que impuso sus condiciones al otro", sentenció.

"Hay 24 comisionados expertos, 12 con una sensibilidad más cercana al oficialismo y 12 somos de sensibilidad más cercana a la oposición. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque las variables son muy limitadas, hay cuatro comisiones, una vicepresidencia y una presidencia, en torno a eso hay que discutir", sostuvo.

"Desde luego tenemos que mirar textos, yo soy partidario de trabajar con los textos que son o han estado vigentes. Con la Convención Constitucional hay aprendizajes del proceso que hay que tomar en cuenta, tonos, formas, sobriedad, institucionalidad, que hay que intentar distanciarse y tomar otro estilo", añadió.

"En mi opinión personal hay que trabajar con los textos constitucionales como referencia que están o han estado vigentes. En el caso del texto de la Convención yo creo que hay pocos argumentos para tenerlo a la par de la Constitución vigente o la del 25 y otras constituciones en Chile, e incluso el proyecto de la ex Presidenta Bachelet que está ingresado desde el 2018″, explicó.

"Tenemos hasta el día 6 de junio para poder tener lista la propuesta, el Consejo Constitucional, que es el órgano electo para poder contribuir a al tarea de la Nueva Constitución, parte sus trabajos el 7 de junio, nosotros en cualquier minuto, hasta el 6 de junio tenemos la responsabilidad constitucional de proponer un texto", explicó Pavez.

"Yo no tengo ninguna duda de que, si hay un buen ánimo de colaborar, de entender que lo que está en debate, y lo que queremos proponer es una Constitución. No un programa de Gobierno, no soluciones de política pública en su detalle, no resolver todos los problemas que tiene la sociedad chilena, porque eso no es materia constitucional", remarcó.

"Si la Comisión Experta y el Consejo Constitucional nos abocamos a la tarea que nos compete, que es proponer un texto constitucional, me parece que los tiempos para ese fin son prudentes", cerró.