Comparte

Este lunes la Ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posibilidad de que se realice un cambio de gabinete, luego de que el tema sea abordado por el Presidente Gabriel Boric durante la mañana.

"Entiendo el interés que se expresa todos los días respecto a un eventual nuevo cambio de gabinete, pero el Presidente habló en la mañana y fue bastante claro", sostuvo.

"No tengo nada que agregar de sus dichos sobre la materia. El Presidente fue muy claro en la respuesta a esa pregunta, no me gusta citarlo o parafrasearlo, pero la verdad es que dijo que no se sentía presionado y luego agregó que el que considere que puede hacer esa presión le va a ir mal, algo así", agregó Vallejo.

"Yo creo que no hay nada más que agregar, lo que hemos señalado nosotros siempre es que el Presidente toma sus definiciones de política pública, definiciones programáticas, de conformación de equipos pensando siempre en qué es mejor para nuestro país", sentenció.