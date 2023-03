Comparte

El Presidente Gabriel Boric fue consultado este lunes por si realizará un cambio de gabinete, a lo que respondió que "estoy permanentemente evaluando, no voy anticipar eso por la prensa".

"No porque desde la prensa se repita mucha veces la palabra cambio de gabinete este va a suceder antes", dijo.

"El otro día veía un chiste sobre que tenían a los periodistas de La Tercera secuestrados reseña sobre el cambio de gabinete que no sucedía y que hasta que sucediera iban a estar sufriendo, así que que por favor nos apuremos por ellos", bromeó.

"Pero los cambios de gabinete no se hacen por las presiones de la prensa ni de los partidos. Se hacen en función de la evaluación para mejorar la gestión", dijo el Mandatario desde Punta Lavapié en una actividad de reconstrucción en el Biobío.

"Más allá de los necesarios equilibrios y que un gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, haca el futuro. Para eso se requiere construir confianzas, pero mi objetivo y mi prioridad y mi obligación sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos político, a los de ningún lado. Y eso, yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partidos y los que lo intenten les va ir mal desde esa perspectiva, porque mi prioridad es un buen gobierno y en eso tienen que estar personas capacitadas para eso, con compromiso político, pero por cierto con competencia para poder desarrollar los cargos que se necesiten", dijo.