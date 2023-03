Comparte

Frente a la polémica situación que se vive en el mundo de la farándula, tras el caso de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia que está lejos de acabar, recientemente se dio a conocer que una de las panelistas de "Zona de Estrellas" fue desvinculada.

Así fue dado a conocer por Paula Escobar, comunicadora que reveló que no le renovaron el contrato. Esto, tras regresar de sus vacaciones.

La situación fue dada a conocer en el programa online "Que te lo digo", donde señaló que, desde el canal Zona Latina, no le renovaron el contrato.

"Nosotros habíamos llegado a un acuerdo para poder tomarme mis vacaciones", relató la comunicadora en conversación con Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Luego continuó: "Se supone que cuando tú estás contratado, tienes que esperar cierta cantidad de meses para tomarte vacaciones (…) Yo ya tenía todo listo porque ingresé a Zona de estrellas a final de año, en octubre. Entonces, con mi familia,ya teníamos todo presupuestado para irme en febrero".

Respecto a su salida, la comunicadora señaló: "Cuando llegué, se supone que ese panel es de cinco personas y cuando yo ingresé éramos hartos (…) Entonces, cuando me comunican que el presupuesto estaba acotado y es un programa que tenía muchos panelistas, fue como ‘Ok, muchas gracias’. Listo, así que no vuelvo‘".

Tras esto, señaló que "si no me hubiera tomado vacaciones, probablemente estaría (…) En el fondo, en la vida uno no puede tener hijos, tomarse vacaciones".

Finalmente, reveló una frase que le compartió alguien de su ahora, exprograma: "Y a mí alguien de ahí, del programa, me dijo: ‘Ojo, con las vacaciones que te estás tomando, son muchas".