"Nos están cargando un muerto que no es nuestro". De esta manera el diputado Miguel Mellado (RN) criticó la posición del Gobierno luego de que la reforma tributaria no alcanzara los votos necesarios en su idea de legislar en la Cámara de Diputados.

"Los parlamentarios de oposición de la comisión de Hacienda votamos en contra de la idea de legislar en la comisión y fuimos consecuente en votar en contra en la sala", señaló en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

Con respecto a las durezas de las palabras del ministro de Hacienda tras el rechazo del proyecto, el parlamentario dijo que "el ministro Marcel pecó de optimismo, siendo que la oposición hizo lo suyo en la comisión y en la Sala fuimos consecuente en ese tema. No nos echen la culpa de porque la oposición no quiso, no se hizo. Nosotros no somos mayoría tampoco en la Cámara de Diputados y muchos de los diputados que votaban con el gobierno se dieron cuenta que era una mala reforma".

"Yo creo que el despecho que tiene en estos momentos el ministro de Hacienda… yo creo que esas palabras debieran ir a su sector, no al nuestro, porque los que no contaron los votos fueron ellos. Lo que nos abrocharon los votos de su sector fue el gobierno. No nos tiren algo a nosotros, porque él sabía que nosotros rechazamos la idea de legislar en la comisión", sostuvo.